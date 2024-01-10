Сбербанк выдал перед Новым годом и за праздники более 75 тыс. ипотек

Сбер выдал жилищных кредитов на общую сумму 276,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба банка

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Сбер выдал 75,3 тыс. ипотечных кредитов в конце декабря и за время новогодних праздников, сообщила пресс-служба Сбербанка.

"По данным сервиса недвижимости "Домклик", с 15 декабря 2023 года по 8 января 2024 года Сбер выдал 75,3 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 276,6 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексея Лейпи, больше всего ипотечных кредитов как по базовым, так и по льготным программам было выдано в столичном регионе. "В Московской области - 6,1 тыс. и Москве - 4,8 тыс. Также в пятерку лидеров по количеству выдач в предновогодние две недели и в праздники вошли Краснодарский край - 4,6 тыс., Санкт-Петербург - 3,7 тыс. и Тюменская область - 3 тыс.", - приводит пресс-служба его комментарий.

По данным сервиса, основным драйвером спроса выступила льготная ипотека: по программам с господдержкой оформлено 48,0 тыс. кредитов на 210,9 млрд рублей. В топ-5 льготных программ по количеству выдач вошли "Семейная ипотека" (21,7 тыс. кредитов на общую сумму 97,9 млрд рублей), "Господдержка" (21,5 тыс. на 84,3 млрд рублей), "Ипотека для IT" (2,1 тыс. на 15,9 млрд рублей), "Арктическая ипотека" (1,9 тыс. на 9 млрд рублей) и "Дальневосточная ипотека" (0,6 тыс. на 2,7 млрд рублей).

Аналитики "Домклик" отметили, что "Семейная ипотека" после долгого перерыва вновь вышла на первое место по количеству выдач, опередив "Господдержку" - традиционно самую популярную программу. До этого "Семейная ипотека" лидировала с февраля по апрель 2023 года, когда из-за расширения условий она стала доступной большему числу россиян, что увеличило спрос. Новая программа - "Арктическая ипотека" - уже обогнала по востребованности "Дальневосточную ипотеку".