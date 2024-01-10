Путин предложил ввести выплаты на погашение ипотеки в некоторых регионах Дальнего Востока

Речь идет о финансовой поддержке при рождении третьего ребенка в регионах с низкой рождаемостью

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил ввести дополнительные выплаты за рождение третьего ребенка, которые будут направлены на погашение ипотеки в регионах Дальнего Востока с низкой рождаемостью.

На встрече президента с представителями общественности в Анадыре один из участников обратил внимание на то, что при рождении третьего ребенка Приморский край выплачивает дополнительно 550 тыс. рублей на погашение ипотеки. Путин отметил, что, насколько ему известно, регион делает это из собственного бюджета, но "у Чукотки доходы меньше, чем в Приморском крае".

"Для такого региона, как Чукотка, здесь нужна будет федеральная поддержка. Это, на мой взгляд, с учетом состояния государственных финансов, сделать возможно. Но в данном случае, мне кажется, нужно тогда распространять эту меру не только на Чукотку, а и на другие регионы Дальнего Востока, в которых уровень рождаемости все-таки пониже, чем в целом по региону", - сказал глава государства.