В городе-спутнике Южный намерены построить более 9,6 млн кв. м жилья

Площадь квартир составит около 209 тыс. кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Более 9,6 млн кв. м жилья планируют построить на территории города-спутника Южный в Пушкинском районе Петербурга, сообщили в пресс-службе администрации города.

"Градостроительная комиссия Санкт Петербурга дала положительное заключение проекту "Архитектурно-градостроительный потенциал территории первого этапа строительства города-спутника Южный. Стратегический инвестиционный проект предусматривает возведение в Пушкинском районе более 9,6 млн кв. м жилой, коммерческой и административно-деловой недвижимости", - говорится в сообщении.

Это решающий этап согласования перед получением разрешения на строительство первых объектов, отметили в пресс-службе городской администрации.

Предполагается, что здесь будут проживать более 130 тыс. человек. Застройщиком на первом этапе станет проектная компания "ЗаСтрой", получившая земельные участки площадью 240 тыс. кв. м. Первый этап строительства города-спутника развернется на площади 78 га, где, как ожидается, будет проживать порядка 7,5 тыс. человек. Площадь квартир составит около 209 тыс. кв. м. В новом районе построят также детские садики, школу и поликлинику.

В августе 2023 года в городе-спутнике заложили первый камень научно-образовательного инновационного центра ИТМО Хайпарк, сдача первой очереди строительства, куда войдут главный учебный корпус и два корпуса общежитий, запланирована на конец 2025 года.