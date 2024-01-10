В Астраханской области в 2023 году объем сданного жилья вдвое превысил планы

В перечень проектов, реализованных министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона, вошли новые дома и социальные объекты, благоустройство территорий, реализация программы по расселению людей из аварийного жилья

АСТРАХАНЬ, 10 января. /ТАСС/. Свыше 560 тыс. кв. м жилья введено в эксплуатацию в Астраханской области в 2023 году, что почти вдвое больше планового показателя по строительству. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона.

"При плановом показателе 288 тыс. кв. м в 2023 году в Астраханской области ввели свыше 560 тыс. кв. м нового жилья. Это 197,2% к плану и 103% к 2022 году", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в перечень проектов, реализованных министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона, вошли новые дома и социальные объекты, благоустройство территорий, реализация программы по расселению людей из аварийного жилья, решение проблемы обманутых дольщиков, а также помощь подшефному Кременскому району Луганской Народной Республики. Часть проектов будет продолжена в 2024 году.

"Рабочие приступили к строительству участковой больницы в поселке Красные Баррикады и дома культуры в селе Икряное. Для возведения больницы впервые в регионе использованы быстровозводимые модульные конструкции. Дом культуры площадью более 1 тыс. кв. м планируют достроить в 2024 году. Рядом с городом Нариманов, в двух километрах от особой экономической зоны "Лотос", планируется построить "город инженеров", где на 130 га земли разместят 300 различных объектов - жилые дома и инфраструктуру", - добавляется в сообщении.

Вопрос жилищного строительства в Астраханской области - один из наиболее острых. Властям необходимо расселить людей из аварийных домов, предоставить жилье детям-сиротам и льготникам. Порядка 80% жилищного фонда Астраханской области было построено более 30 лет назад, за это время, по словам губернатора региона Игоря Бабушкина, на большинстве этих объектов не проводились ремонтные работы.