В Хабаровском крае построят 1,7 тыс. квартир по программе арендного жилья

Все заявки подтвердил ипотечно-строительный банк ДОМ.РФ, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Власти Хабаровского края начнут строительство 1,7 тыс. квартир в рамках программы арендного жилья. Все заявки подтвердил ипотечно-строительный банк ДОМ.РФ, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Арендное жилье. Все наши заявки одобрены - 1,7 тыс. квартир подтвердил ДОМ.РФ, и в этом году уже будут сданы первые дома. Это, конечно, Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре", - сообщил Дегтярев, добавив, что строительная отрасль края вышла на рекордные показатели за 2023 год, в регионе ввели 517 тыс. кв. м жилья.

Всего на Дальнем Востоке планируется построить 10 тыс. арендных квартир. Жилье будет предоставляться студентам, молодым специалистам, иным категориям граждан, которые определяются субъектами, входящими в Дальневосточный федеральный округ. Правительством России на эти цели выделено 87 млрд рублей. В программе участвуют все 11 регионов Дальнего Востока. Обеспечить строительство доступного арендного жилья на Дальнем Востоке поручил Путин по итогам Восточного экономического форума в сентябре 2022 года.

Губернатор в ходе встречи попросил президента помочь с расселением аварийных домов в Хабаровске. "Я бы хотел, Владимир Владимирович, к вам обратиться. Письмо я подготовил. Два года вы нам помогали из резервного фонда проспект 60-летия Октября в Хабаровске расселять. Он ни в одну программу не входил. <...> И вы нам помогли, 600 млн за два года. 360 человек отселили. Я буду просить вас закрыть этот вопрос. Правительство, надеюсь, нас поддержит", - сказал Дегтярев. Губернатор уточнил, что дома были признаны аварийными поздно. Жилые помещения на проспекте поэтапно сносятся, расселения люди ждали долгие годы. Для решения проблемы глава региона обращался за поддержкой федеральных властей в 2021 году.

Путин прибыл в Хабаровск накануне вечером с Чукотки в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку. Работа главы государства в Хабаровске началась со знакомства с мастер-планами развития крупных городов Дальнего Востока и встречи с представителями бизнеса.