ФАС проверит жалобы застройщиков на ограничение выдачи ипотеки банками

Речь идет об ограничении выдачи ипотеки по льготным программам только кругом застройщиков-партнеров, участвующих в программах субсидирования банков

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила и рассмотрит несколько жалоб на действия банков, которые начали ограничивать выдачу ипотеки по льготным программам только кругом застройщиков-партнеров, участвующих в их программах субсидирования. Об этом ТАСС сообщил в пресс-службе ведомства.

"В ФАС России поступили жалобы на указанные действия банков. Служба рассмотрит их в установленном порядке", - заявил собеседник агентства.

23 декабря 2023 года вступило в силу постановление правительства, предполагающее снижение размера субсидии банкам по льготным ипотечным программам. 26 декабря сервис Сбербанка "Домклик" сообщил, что в связи с этим в Сбербанке с 11 января 2024 года меняются условия выдачи льготной ипотеки на готовое и строящееся жилье. Подписание кредитного договора будет возможно при условии субсидирования аккредитованным партнером. Новые условия применяются к программам "Господдержка", "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека", "Арктическая ипотека", "Ипотека для IT". С 12 января аналогичные изменения вступили в силу в ВТБ и Альфа-банке. Кроме того, в отношении аккредитованных застройщиков вводятся комиссии в размере 7-8% от суммы каждого выданного ипотечного кредита.

Комиссии представляют собой денежное возмещение застройщика банку за выдачу льготного кредита покупателю на основании подписанного договора о субсидировании. Прежде за стандартную ставку льготных программ застройщики не платили. Опрошенные ТАСС девелоперы и эксперты недвижимости подсчитали, что эти затраты на выдачу ипотеки могут увеличить стоимость квадратного метра до 10% от суммы льготного кредита.