Банк "ДОМ.РФ" не будет вводить комиссии для застройщиков по льготной ипотеке

Комиссии представляют собой денежное возмещение застройщика банку за выдачу льготного кредита покупателю на основании подписанного договора о субсидировании

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ не будет вводить комиссии для застройщиков в рамках льготных ипотечных госпрограмм. Это следует из письма банка застройщикам-партнерам, которое есть в распоряжении ТАСС.

Как сообщалось, крупнейшие банки начинают выдавать льготную ипотеку только клиентам, покупающим жилье у застройщиков-партнеров. Кроме того, в отношении аккредитованных застройщиков они вводят комиссии.

"Руководствуясь интересами граждан, Банк ДОМ.РФ принял решение не взимать комиссии за заемщиков, оформивших ипотечный кредит в рамках госпрограмм", - говорится в документе.

Комиссии представляют собой денежное возмещение застройщика банку за выдачу льготного кредита покупателю на основании подписанного договора о субсидировании. Прежде за стандартную ставку льготных программ застройщики не платили.

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства.