НОСТРОЙ считает, что комиссия по льготной ипотеке невозможна в большинстве субъектов РФ

Президент Национального объединения строителей Антон Глушков напомнил, что несколько крупных компаний-застройщиков отказываются от предложения банков в части субсидирования по программам льготной ипотеки

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Банковская комиссия по льготной ипотеке для застройщиков невозможна в большинстве субъектов РФ из-за экономики строительства. Снижение рентабельности может стать фатальным для региональных девелоперов, считает президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

"Жилье не становится более доступным - реальные доходы населения не догоняют строительную инфляцию. Именно поэтому предложение банков - включить комиссию за выдачу льготной ипотеки в цену квадратного метра - для большей части субъектов РФ и муниципалитетов, даже таких крупных, как города-миллионники, невозможно", - сказал он ТАСС.

Глушков напомнил, что несколько крупных компаний-застройщиков отказываются от предложения банков в части субсидирования по программам льготной ипотеки. По его словам, эта позиция компаний напрямую связана с экономикой строительства. "Снижение рентабельности на 6-7% на сегодняшний день точно является критичным, а то и фатальным для большей части региональных компаний-застройщиков. А увеличение цены приведет к еще большему снижению спроса на первичном рынке и, как следствие, к снижению объемов строительства", - добавил он.

Как сообщалось ранее, крупнейшие банки начинают выдавать льготную ипотеку только клиентам, покупающим жилье у застройщиков-партнеров. Кроме того, в отношении аккредитованных застройщиков вводятся комиссии.

Комиссии представляют собой денежное возмещение застройщика банку за выдачу льготного кредита покупателю на основании подписанного договора о субсидировании. Прежде за стандартную ставку льготных программ застройщики не платили. Опрошенные ТАСС девелоперы и эксперты в сфере недвижимости подсчитали, что эти затраты на выдачу ипотеки могут увеличить стоимость квадратного метра до 10% от суммы льготного кредита. Также они высказали мнение, что большая часть крупных банков России в ближайшие недели может ввести схему комиссий по льготной ипотеке для застройщиков.