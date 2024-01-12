В Москве 150 тыс. человек переселились в квартиры по программе реновации

Мэр города Сергей Собянин подарил 150-тысячному москвичу, переселяемому по программе, сертификаты на приобретение кухни и на машино-место

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу осмотрел новый жилой дом, построенный по программе реновации на улице Введенского в районе Коньково. Мэр пообщался с жильцами дома - семьей сварщика Владимира Потанина, 150-тысячного москвича, переселяемого по программе реновации.

"Программа реновации набирает обороты, огромная программа, крупнейшая в мире. Сегодня вы - 150-тысячный житель, который переселяется по программе реновации <...>. Поздравляю вас с новосельем и желаю вам счастья, здоровья, успехов", - сказал Собянин, подарив семье Потанина сертификаты на приобретение кухни и на машино-место.

Шестисекционный жилой дом по адресу: улица Введенского, дом 5 был построен по индивидуальному проекту. Новый комплекс состоит из двух отдельно стоящих корпусов (по три секции в каждом - 7-13-17 этажей). Фасад выполнен из навесных трехслойных панелей, облицованных кирпичом. Входные группы оформлены витражным остеклением. Лоджии и балконы застеклены, предусмотрены короба для кондиционеров, что позволит сохранить архитектурный облик здания.

В новостройке имеется 418 квартир общей площадью 23,7 тыс. кв. м. Улучшенная отделка квартир и мест общего пользования выполнена в соответствии с требованиями московского стандарта реновации. Две однокомнатные и четыре трехкомнатные квартиры оборудованы для проживания инвалидов-колясочников.

Для жильцов построен подземный паркинг на 132 машино-места. Дом оборудован автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов, создана безбарьерная среда для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. "Начиная с 11 января 2024 года в новостройку на улице Введенского начали поэтапно переезжать 403 семьи - 909 жителей домов №19, корп. 1,2 и №21 по улице Введенского и дома №61 по улице Миклухо-Маклая", - сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Там также отметили, что в программу реновации в Коньково включен 41 жилой дом, где проживают 12,5 тыс. человек. На сегодня правительство Москвы завершает первый этап (2020-2024 гг.) реализации программы, в рамках которого расселяется 18 домов.