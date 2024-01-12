Россияне после получения ипотеки на новостройку около двух лет ждут ключей

Среднее значение по стране составляет год и девять месяцев, сообщила пресс-служба Сбербанка

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Ожидание ключей после выдачи ипотеки в крупнейших мегаполисах России занимает до двух лет, сообщила пресс-служба Сбербанка.

"Исследование аналитического центра "Домклик" показало, что в крупнейших мегаполисах ожидание ключей после выдачи ипотеки занимает до двух лет, а среднее значение по стране - 1 год и 9 месяцев", - говорится в сообщении пресс-службы.

Наименьший срок ожидания аналитики компании отметили в Челябинске и Волгограде (1 год 4 месяца), Нижнем Новгороде и Красноярске (1 год 6 месяцев). Дольше всего покупатели ждут ключи от новостройки в Казани, Ростове-на-Дону и Москве (1 год 11 месяцев).

В целом, по мнению директора дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексея Лейпи, сравнение данных о заключенных ипотечных сделках за 2022 и 2023 год показало, что за 2023 год в крупнейших мегаполисах заметного увеличения периода между выдачей кредита и планируемой датой окончания строительства не произошло. "Как и в прошлом году, покупатели ждут сдачи дома около года и четырех месяцев (прирост около 2%). А вот длительность ожидания ключей уже после сдачи дома выросла почти на месяц", - приводит пресс-служба его слова. Лейпи считает, что такая тенденция может быть обусловлена дополнительными факторами, такими как рост себестоимости отделочных работ и усложнение логистических схем.

Что касается промежутка между окончанием строительства и передачей ключей собственникам, наименьшие сроки, согласно исследованию, наблюдаются в Красноярске, Омске и Челябинске - чуть больше трех месяцев. Медленнее всего процесс протекает в Санкт-Петербурге, Уфе и Воронеже, где после окончания строительства покупатель ждет ключи от квартиры около полугода.

Эксперты "Домклик" отмечают, что период между завершением строительства дома и передачей ключей покупателям зачастую определяется количеством квартир с отделкой, поскольку на приемку квартир с ремонтом уходит значительно больше времени, чем на приемку квартир без него. Если у покупателя будут замечания к отделке, то процесс их устранения может быть довольно длительным. В ходе исследования рассматривались ипотечные сделки Сбера за 2023 год по покупке первичной недвижимости в городах, где проживает более 1 млн человек.