В ДНР продолжат развивать ипотечное кредитование

Особое внимание также будет уделено разработке генпланов административно-территориальных единиц

ДОНЕЦК, 13 января. /ТАСС/. Проекты по завершению строительства недостроев и ипотечному кредитованию будут развиваться в Донецкой Народной Республике в 2024 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства строительства и ЖКХ региона.

"В 2024 году основной акцент поставлен на восстановление объектов дорожного хозяйства, подготовку объектов к осенне-зимнему периоду и ремонту жилых домов. Будет продолжена работа по завершению строительства недостроев республики, развитию проектов в рамках ипотечного кредитования", - сообщили в ведомстве.

Особое внимание также будет уделено разработке генпланов административно-территориальных единиц.

Кроме того, по данным Минстроя, планируется модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства и работы в рамках реализации национального проекта по формированию комфортной городской среды.