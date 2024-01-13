Воронежская область в 2023 году ввела в строй более 2 млн кв. м жилья

Это превысило рекордный показатель 2022 года

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Строители в Воронежской области ввели в 2023 году в эксплуатацию более 2 млн кв. метров жилья, что превысило рекордный показатель 2022 года. Об этом рассказал на открытии Дня Воронежской области на Международной выставке-форуме "Россия" губернатор региона Александр Гусев.

"Мы очень активно занимаемся жилищным строительством, и в прошедшем году мы превысили планку в 2 миллиона квадратных метров. Это очень хороший результат, и регион входит в топ регионов Российской Федерации по жилищному строительству", - сказал он. В 2022 году в Воронежской области ввели в строй рекордные 1,92 млн кв. м жилья.

Гусев отметил, что внутренний региональный продукт в 2023 году превысил 1,5 трлн рублей, Воронежская область ежегодно привлекает более 300 млрд рублей частных инвестиций в экономику региона. По его словам, в 2023 году регион по сбору зерновых достиг показателя 7 млн тонн, воронежские аграрии собрали также 7 млн тонн сахарной свеклы, надои молока составили более 1 млн тонн, произведено более 650 тыс. тонн мяса, что позволило региону подняться по этим показателям на 3-4-е места в России. Губернатор подчеркнул, что Воронежская область является лидером в Российской Федерации по производству органической продукции.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.