Более 80 млрд рублей вложат в комплексное развитие территории в районе Ясенево

В результате реализации проекта создадут не менее 1 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Новый городской квартал появится в районе Ясенево по программе комплексного развития территорий, в проект планируется инвестировать более чем 80 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Комплексному развитию подлежат неэффективно используемые участки на юго-западе столицы. Соответствующий проект решения опубликован на сайте правительства Москвы. <…> Два участка в районе Ясенево общей площадью 10,39 га входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь предусмотрено строительство свыше 267 тыс. кв. м недвижимости. Инвестиции в развитие проекта оцениваются более чем в 80 млрд рублей. В результате будет создано не менее 1 тыс. рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что участки имеют хорошую транспортную доступность: недалеко находятся станция метро "Ясенево" и Новоясеневский проспект. Новый городской квартал будет располагаться между Битцевским и Ясеневским лесопарками, где жители смогут с комфортом проводить свободное время и заниматься спортом.

"На месте неиспользуемого участка, а также территории с устаревшими автомойкой и местами хранения автотранспорта запланировано строительство более 230,5 тыс. кв. м жилья, а также около 37 тыс. кв. м общественно-деловых и социальных объектов, включая медцентр на 80 посещений в смену и спортивный комплекс с ледовой площадкой. Благодаря редевелопменту участков москвичи получат еще один центр притяжения на юго-западе столицы", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.