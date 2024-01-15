В Конькове почти 3 тыс. жителей получили ключи от квартир по реновации

В этом районе по программе реновации предстоит расселить 41 здание, где проживают 12,5 тыс. человек

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Около 3 тыс. жителей района Коньково получили ключи от нового жилья в рамках программы реализации проекта реновации с 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Программу реновации реализуют в Конькове с декабря 2018 года. На начало 2024 года ключи от современного жилья получили более 2,8 тыс. жителей района", - приводятся в тексте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Отмечается, что в районе Коньково по программе реновации предстоит расселить 41 здание, где проживают 12,5 тыс. человек.

Как добавил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков, чьи слова приводятся в тексте, также был утвержден проект строительства дома по программе реновации в Коньково. Так, в микрорайоне № 6 (зона № 1.3) на улице Введенского возведут четыре корпуса. Для переезда жильцов запроектировано более 500 квартир с отделкой.

"На первом этаже каждого корпуса предусмотрены помещения общественного назначения. В них откроют магазины, кофейни, аптеки и другие предприятия сферы услуг. На подземном этаже разместят паркинг. Придомовое пространство благоустроят. Для комфортного проживания и организации разнопланового досуга жителей запланировано устройство проездов, тротуаров, наружного освещения, оборудование многофункциональной площадки для детских игр и отдыха", - подчеркнул Щербаков.