В 41 районе Москвы завершили первый этап программы реновации

В целом по городу первый этап выполнен на 69%

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Первый этап программы реновации завершен в 41 районе Москвы, из них в 19 районах - в 2023 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На сегодняшний день переселение по программе реновации в той или иной мере затрагивает более 90 столичных районов и поселений. И в 41 из них первый этап программы завершен. Участники программы уже отпраздновали новоселье или находятся в процессе оформления документов на новое жилье", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра уточнил, что в районах, где завершен первый этап программы, расположено 304 расселяемых дома.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что в целом по Москве первый этап выполнен на 69%. "Можно с уверенностью сказать, что программа реализуется согласно намеченным планам", - отметил он.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов.