ЦБ видит риски на фоне распространения льготной ипотеки только от застройщиков с комиссией

Регулятор намерен проверять корректность оценки банками справедливой стоимости ипотечных залогов

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Банк России заявил о возможном формировании системных рисков на фоне выдачи банками льготных кредитов на приобретение жилья только у тех застройщиков, которые выплачивают комиссию. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Взимание комиссий за выдачу льготных ипотечных кредитов создает риски. Выдача банками льготных кредитов на приобретение жилья только у тех застройщиков, которые выплачивают комиссию, снижает прозрачность, ослабляет конкуренцию и повышает сегментированность рынков ипотечного кредитования и проектного финансирования. Комиссии могут быть в конечном итоге переложены застройщиками в цены, что увеличит разрыв цен между первичным и вторичным рынком жилья. Это несет риски для ипотечных заемщиков", - сообщил ЦБ, указав, что намерен "проверять корректность оценки банками справедливой стоимости ипотечных залогов".

Банк России также предложил ДОМ.РФ расширить лимит на льготную ипотеку для тех банков, которые не вводят комиссии для застройщиков. "Предлагаем оператору программы АО "ДОМ.РФ" для выравнивания ситуации рассмотреть вопрос о расширении лимита на выдачу льготных ипотечных кредитов для тех банков, которые не вводят комиссии", - сообщили в ЦБ РФ.

Как сообщалось ранее, крупнейшие банки начинают выдавать льготную ипотеку только клиентам, покупающим жилье у застройщиков-партнеров. Кроме того, в отношении аккредитованных застройщиков вводятся комиссии.

Комиссии представляют собой денежное возмещение застройщика банку за выдачу льготного кредита покупателю на основании подписанного договора о субсидировании. Прежде за стандартную ставку льготных программ застройщики не платили. Опрошенные ТАСС девелоперы и эксперты в сфере недвижимости подсчитали, что эти затраты на выдачу ипотеки могут увеличить стоимость 1 кв. м до 10% от суммы льготного кредита. Также они высказали мнение, что большая часть крупных банков России в ближайшие недели может ввести схему комиссий по льготной ипотеке для застройщиков.