Рабочую группу по дифференциации ипотечной ставки в регионах соберут на этой неделе

При обсуждении этого вопроса нужно учитывать изменения условий льготных государственных программ ипотечного кредитования, произошедшие в конце 2023 года, полагает вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Первое заседание рабочей группы "По проработке вопроса возможности введения дифференцированной ставки по ипотеке в субъектах Российской Федерации" пройдет в Госдуме на текущей неделе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.

"В рамках подготовки к заседанию провел рабочую встречу с заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никитой Стасишиным", - указал парламентарий.

В 2023 году в ходе пленарного заседания Госдумы был поднят вопрос о дифференциации ставки по льготной ипотеке в зависимости от региона выдачи. Одним из критериев было предложено выбрать средний уровень зарплат на территории субъекта РФ.

При обсуждении этого вопроса на предстоящем заседании рабочей группы нужно учитывать изменения условий льготных государственных программ ипотечного кредитования, произошедшие в конце 2023 года, полагает Гордеев.

"Также стоит отметить, что существующие меры государственной поддержки уже предполагают территориальную дифференциацию льготной ипотеки - на сегодня действуют программы "Сельская ипотека", "Дальневосточная ипотека", "Арктическая ипотека", "Льготная ипотека для новых регионов". Возможность дифференциации льготной ипотечной ставки по регионам обсудим в Госдуме с участием представителей профильных комитетов, Банка России, Минстроя РФ и Минфина РФ", - рассказал Гордеев.