В Шишкином Лесу до конца года построят культурно-досуговый центр

Площадь здания составит около 6,7 тыс. кв. м

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Строительство культурно-досугового центра в поселке Шишкин Лес Троицкого административного округа планируется завершить до конца этого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Площадь здания <...> составит около 6,7 тыс. кв. м. Первый этаж вместит в себя вестибюль, гардероб, кассы, кафе и универсальный концертный зал. Второй этаж займут помещения студий и кружков, а также административные кабинеты. Выше разместятся библиотека, включающая в себя читальный зал, компьютерная зона, книгохранилище, спортивные залы и залы для занятий хореографией", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что центр возводится за счет средств, включенных в адресную инвестиционную программу столицы.

Как добавил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, в процессе развития ТиНАО город уделяет особое внимание возведению объектов культуры. "Так, недавно открылся крупный культурный центр "Киевский" в поселке с одноименным названием. В процессе строительства сегодня находятся современные культурные комплексы в Воскресенском и Щаповском поселениях, в Троицке. В следующем году также откроют школу искусств в городе Московском", - отметил он.