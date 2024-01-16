Фонд развития Сергиева Посада обсудит создание духовного центра в конце января

По информации председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, центр исторической части города преобразуют в территорию с комфортными пешеходными зонами, новой музейной и туристической инфраструктурой

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Первое заседание попечительского совета Фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию Сергиева Посада Московской области планируется провести в конце января 2024 года, сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

"В конце января ожидается первое заседание попечительского совета по работе Фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию Сергиев Посада, созданному в июле 2023 года по указу президента", - сказал он в беседе с ТАСС.

По информации Пахомова, который является также депутатом Госдумы по Сергиево-Посадскому (№125) избирательному округу, главной темой для обсуждения станет "Концепция пространственного и социально-экономического развития города Сергиева Посада как национального духовного центра и объекта туристического притяжения мирового масштаба", которая разрабатывалась несколько лет с участием ученых, архитекторов, специалистов по истории России и истории православия. "Итогом этой работы стал всеобъемлющий документ, включивший более 2,5 тыс. страниц различных материалов, выполненных при участии ведущих архитектурных и урбанистических компаний России и мира, о реконструкции и восстановлении исторического облика города, а также о его социально-экономическом развитии", - отметил депутат.

По информации Пахомова, центр исторической части Сергиева Посада площадью около 100 га, включающий территорию Лавры, будет преобразован в территорию с комфортными пешеходными зонами, новой музейной и туристической инфраструктурой. Вся историческая часть города (более 430 га), включающая маршруты, связывающие между собой святые и значимые места, также будет благоустроена. "К этому мы добавляем глубокую модернизацию всей инфраструктуры города. Речь о дорогах и тротуарах, общественном транспорте, социальных объектах, системах ЖКХ, энергоснабжения и так далее", - подчеркнул глава комитета по строительству и ЖКХ.

При этом, как заявил депутат, все работы в исторической части города проводятся и будут проводиться исключительно при участии сотрудников Института археологии РАН. Для этого совместно с Минкультуры РФ подготовлены документы, которыми жестко регулируется застройка всей исторической части города. Решения по визуальной части новых строений и реконструкции уже существующих, а также надзор будут согласовываться и производится с Архитектурно-художественным советом Фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию Сергиева Посада, в состав которого вошли представители Минкультуры РФ, специалисты по архитектуре и истории, представители региональной и муниципальной властей, представители Русской православной церкви.

О фонде

Согласно указу о создании Фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию города Сергиева Посада Московской области как национального духовного центра и объекта притяжения туристов, учредителем фонда является правительство России, имущество формируется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований. Высшим коллегиальным органом фонда является совет, председателя которого назначает президент России. В состав попечительского совета включены вице-премьеры, министры правительства РФ, представители духовенства.