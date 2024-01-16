В ВТБ заявили, что льготная ипотека для банков с конца 2023 года де-факто стала убыточной

Зампрезидента - председателя правления банка Георгий Горшков считает, что в условиях ужесточения требований по льготной ипотеке у организации было два варианта: прекратить выдачи такой ипотеки либо решить проблему совместно с аккредитованными застройщиками

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. После ужесточения требований правительства РФ по льготной ипотеке эти программы стали невыгодны для кредитных организаций. На этом фоне ВТБ предлагает увеличить размер субсидий для банков в рамках льготной ипотеки, а также сделать ее более адресной, заявил журналистам в рамках Дня финансов на площадке Международной выставки-форума "Россия" заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

"В условиях сокращения правительством субсидии на 0,5 п.п. по всем госпрограммам с конца 2023 года выдачи льготной ипотеки де-факто стали для банков убыточными. Наша рентабельность по ним в последние месяцы и так была около нуля, а с 23 декабря стала отрицательной. У других крупных игроков ситуация аналогичная", - указал он.

В связи со сложившейся ситуацией ВТБ предлагает вернуть 1 процентный пункт в субсидии кредиторам, до значения в 2,5 п.п., отметил банкир. "[Это] сделает развитие рынка предсказуемым и понятным для всех участников. Плюс [предлагаем] сделать ипотеку с господдержкой более адресной, к примеру - для социальных категорий населения, кому действительно нужна поддержка при покупке квартир", - добавил Горшков.

Как пояснил журналистам банкир, в условиях ужесточения требований по льготной ипотеке у ВТБ было два варианта: прекратить выдачи льготной ипотеки либо решить проблему совместно с аккредитованными застройщиками.

"ВТБ сотрудничает с абсолютным большинством застройщиков России. Наши партнеры - это тысячи компаний по всей стране, в том числе - крупнейшие застройщики. Подавляющая их часть заявила о готовности работать по новым условиям, со всеми компаниями мы находимся в постоянном контакте. Главное, что мы сохраняем для заемщиков широкий выбор объектов недвижимости", - пояснил Горшков.

Вместе с тем банкир считает, что сложившаяся ситуация для рынка - нездоровая. "Мы понимаем стремление регулятора "охладить" рынок кредитования, в том числе - ипотечный, однако все изменения должны быть более плавными и предсказуемыми для участников. Этих целей можно добиться другими инструментами регулирования госпрограмм", - подчеркнул Горшков.

Ситуация с льготной ипотекой

Как сообщалось ранее, крупнейшие банки начинают выдавать льготную ипотеку только клиентам, покупающим жилье у застройщиков-партнеров. Кроме того, в отношении аккредитованных застройщиков вводятся комиссии. Свое решение кредитные организации связывают с ужесточением требований к ипотечным госпрограммам со стороны правительства.

Так, 23 декабря 2023 года вступило в силу постановление правительства, предполагающее снижение размера субсидии банкам по льготным ипотечным программам. Также документ предполагает увеличение первоначального взноса по субсидируемым кредитам на новостройки по ставке в 8% до 30%, а также приравнял их максимальный размер с 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях к 6 млн рублей, как и во всех регионах. Кроме того, увеличен с 6 млн до 9 млн рублей предельный размер кредита по программам дальневосточной и арктической ипотеки, предполагающим выдачу кредита под 2% годовых молодым семьям на покупку жилья или на строительство дома.

В свою очередь Банк России заявил о возможном формировании системных рисков на фоне выдачи банками льготных кредитов на приобретение жилья только у тех застройщиков, которые выплачивают комиссию. Регулятор также предложил ДОМ.РФ рассмотреть вопрос о расширении лимита на льготную ипотеку для тех банков, которые не вводят комиссии для застройщиков.