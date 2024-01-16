Мутко заявил, что ввод жилья в РФ по итогам 2023 года превысил 105 млн кв. м

Из них около 50 млн - многоквартирное жилье, заявил генеральный директор института развития ДОМ.РФ

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Ввод жилья в России по итогам 2023 года составил более 105 млн кв. м, в том числе около 50 млн кв. м - многоквартирного. Такие финальные данные представил генеральный директор института развития ДОМ.РФ Виталий Мутко в ходе Дня финансов в рамках Международной выставки-форума "Россия".

"И это нам позволяет в этом году по итогам 2023 года видеть объем ввода жилья <…> более 105 млн кв. м, из которых около 50 млн - многоквартирного жилья", - сказал он.

По итогам 2022 года в РФ было введено 102,7 млн кв. м жилой недвижимости, что стало историческим рекордом. Прогноз на 2023 год ранее озвучивался в диапазоне 105-108 млн кв. м. Росстат пока не опубликовал свои данные.

Мутко напомнил, что сейчас в России возводится около 106 млн кв. м жилья. Объем кредитных линий, открытых для девелоперов, составляет 16 трлн рублей, из них 6 трлн рублей выбраны на строительство. С начала года застройщики получили со счетов эскроу более 3 трлн рублей по введенным объектам. Ставка проектного финансирования для девелоперов в среднем в РФ, по данным главы ДОМ.РФ, достигает сейчас 6%.