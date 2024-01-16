ДОМ.РФ готов перераспределить лимиты по льготной ипотеке не вводящим комиссии банкам

Несколько крупных банков ранее начали выдавать льготную ипотеку только клиентам, покупающим жилье у застройщиков-партнеров, кроме того, в отношении аккредитованных застройщиков начали вводить комиссии

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. ДОМ.РФ готов при необходимости организовать процесс перераспределения лимитов по льготной ипотеке для тех банков, которые не вводят комиссии для застройщиков. Об этом сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее Банк России предложил ДОМ.РФ расширить лимит на льготную ипотеку для тех банков, которые не вводят комиссии для застройщиков.

"Надеюсь, что и Центральный банк [РФ], и правительство к этой теме еще вернутся. Если нет, то, в принципе, мы как институт развития и как оператор государственных программ готовы перераспределить лимиты в адрес тех финансовых учреждений, которые будут реализовывать эту программу без дополнительных комиссий", - сказал он.

Ранее несколько крупных банков начали выдавать льготную ипотеку только клиентам, покупающим жилье у застройщиков-партнеров. Кроме того, в отношении аккредитованных застройщиков вводятся комиссии.

Комиссии представляют собой денежное возмещение застройщика банку за выдачу льготного кредита покупателю на основании подписанного договора о субсидировании. Прежде за стандартную ставку льготных программ застройщики не платили. Опрошенные ТАСС девелоперы и эксперты в сфере недвижимости подсчитали, что эти затраты на выдачу ипотеки могут увеличить стоимость квадратного метра до 10% от суммы льготного кредита. Также они высказали мнение, что большая часть крупных банков России в ближайшие недели может ввести схему комиссий по льготной ипотеке для застройщиков.