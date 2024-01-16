Собянин: в Москве обновят три участка в рамках комплексного развития территорий

По словам мэра, работу получат примерно 570 человек

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение о развитии трех участков в районах Куркино и Северное Тушино в рамках городской программы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Приняли решение о комплексном развитии трех территорий в районах Куркино и Северное Тушино. На месте устаревших построек на Куркинском шоссе и улице Героев Панфиловцев появится порядка 40 тыс. кв. м недвижимости: жилье и общественно-деловые объекты, в том числе спортивного и бытового назначения, магазины и кафе", - написал мэр.

Он уточнил, что работу получат примерно 570 человек.

Уже одобрен и реализуется 61 проект комплексного развития территорий. Планируется построить больше 16 млн кв. м недвижимости и создать не меньше 165 тыс. рабочих мест, напомнил мэр.