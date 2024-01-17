Хуснуллин заявил, что РФ обогнала Китай по темпам ввода жилья на душу населения

Вице-премьер сообщил, что в настоящее время обеспеченность жильем в стране составляет порядка 27 кв. м на человека

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Темпы ввода жилья на душу населения в России превысили китайские, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"По темпам ввода жилья на душу населения мы обогнали, Китай",- сказал он, выступая на совместном заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ и комитета Госдумы по контролю.

Хуснуллин добавил, что в настоящее время обеспеченность жильем в стране составляет порядка 27 кв. м на человека. "По выполнению той программы, которая есть у нас, обеспеченность в стране будет 33 кв. м. <...> И далее, к 2036 году, мы выйдем на обеспеченность жильем в 36 кв. м. на человека", - уточнил он.

По информации вице-премьера, по предварительным итогам 2023 года строительная отрасль выросла примерно на 7%. "А за четыре года у нас суммарный рост 23%. Мы не упали ни в один год. Ни в пандемию, ни с начала санкций",- подчеркнул он.

Также Хуснуллин напомнил, что одним из основных национальных приоритетов в области строительства остается ежегодное улучшение жилищных условий 5 млн семей. "Мы впервые в этом году перешагнули планку в 4 млн семей. Это 10 млн человек, которые улучшили жилищные условия", - отметил вице-премьер.