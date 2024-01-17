Жители Дальнего Востока взяли в 1,5 раза больше льготных ипотечных кредитов в 2023 году

Выдано более 39 тыс. ипотек, сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего востока и Арктики

ТАСС, 17 января. Молодые семьи в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2023 году оформили в полтора раза больше льготных кредитов по программе "Дальневосточная ипотека", чем в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего востока и Арктики (КРДВ).

"На Дальнем Востоке темпы выдачи льготных ипотечных кредитов остаются стабильно высокими. В течение 2023 года в ДФО было выдано 39 тыс. "дальневосточных ипотек" со ставкой до 2% годовых, рост количества заключенных договоров по отношению к 2022 году составил 50%", - говорится в сообщении.

Всего за время действия программы было выдано 97 тыс. кредитов по дальневосточной ипотеке на сумму свыше 435 млрд рублей. Чаще всего ипотечные кредиты с господдержкой в ДФО оформляли в Приморском крае (26 тыс.), Республике Саха (Якутия) (21,4 тыс.) и Хабаровском крае (13 тыс.). Почти 15 тыс. кредитов выданы на строительство индивидуального жилья. В среднем сумма ипотеки составляет 5,2 млн рублей.

С ноября 2023 года действие программы "Дальневосточная ипотека" распространили на Арктическую зону РФ. Воспользоваться этой льготой здесь уже успели около 1 тыс. человек. В конце 2023 года также был расширен перечень категорий граждан, которым доступен кредит. К молодым семьям, одиноким родителям, педагогам и медикам добавили сотрудников оборонно-промышленного комплекса.

"Этим же постановлением [правительства России] максимальная сумма кредита увеличена с 6 до 9 млн рублей для покупки квартиры в новостройке или строительства дома площадью более 60 кв. метров. Размер первоначального взноса при этом остался прежним на уровне 20% от суммы кредита. Это сохранило доступность, демократичность условий "Дальневосточной ипотеки". Важно, что запуск программы позволил простимулировать спрос на новостройки, что отразилось на объемах строящегося жилья. С 2020 года эти объемы выросли в ДФО более чем в 2 раза с 2,3 до 5,3 млн квадратных метров", - приводятся в сообщении слова директора департамента социальных проектов КРДВ Сергея Потанина.