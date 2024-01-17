Зарезервированные под объекты Экспо территории в Новой Москве сохраняют свое назначение

Площадка, выделенная под Экспо-2030, расположена в районе аэропорта Внуково

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Несколько земельных участков в поселении Внуково на территории Новой Москвы остаются зарезервированными под выставочные объекты. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Ранее он сообщал, что еще в 2013-2014 годах был подготовлен проект планировки территории с потенциалом для выставочного кластера, площадь экспоцентра может составить, в зависимости от задачи и масштаба, от 300 тыс. до 800 тыс. кв. м. Но в марте 2022 года Жидкин уточнил, что площадку, выделенную под Экспо-2030 в районе аэропорта Внуково, в ближайшие годы застраивать не планируется.

"Принято решение о том, что на ВДНХ появится экспоцентр, экспообъект, но при этом свободная территория, которая предусматривалась и планировалась под Экспо-2030, она пока зарезервирована под экспонаправление. <...> Позже будет приниматься решение, но мы не меняем назначение этих земельных участков, которые пока остаются свободными", - ответил он на вопрос ТАСС.

Глава департамента уточнил, что эти территории расположены по другую сторону Киевского шоссе от аэропорта Внуково. "Надеюсь, что развитие Новой Москвы, развитие новых территорий будет способствовать тому, что там появится экспоцентр", - заключил Жидкин.

Правительство Москвы в ноябре 2021 года подавало заявку на проведение Всемирной универсальной выставки Экспо в 2030 году. Тогда власти столицы выбрали площадку под размещение выставки "Экспо-2030" возле Внуково. 20 декабря 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новый комплекс экспо возведут на территории ВДНХ, "который станет главной конгрессно-выставочной площадкой столицы".