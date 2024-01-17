В Новой Москве в 2024 году начнут строительство межрелигиозного центра

Проект полирелигиозного комплекса предполагает создание в том числе социального центра для общественных активистов, людей с инвалидностью, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Межрелигиозный духовный культурно-просветительский центр в Коммунарке в Новой Москве будет включать четыре религиозных объекта для разных конфессий. Строительные работы планируется начать в этом году, сообщил журналистам руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

"Что касается религиозных объектов, <...> активно сейчас работают четыре конфессии: буддисты, христиане <...>, мусульмане и иудеи. Четыре храма должны будут появиться на территории АДЦ "Коммунарка". <...> Некоторые храмы два года строятся, некоторые <...> десять. От многих факторов зависит. <...> Думаю, что в этом [году] первые работы строительные на территории <...> [межрелигиозного] центра, они начнутся. Это на территории АДЦ "Коммунарка", рядом с Калужским шоссе", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о строительстве мечети, синагоги, православного и буддистского храмов в Новой Москве.

Проект крупного полирелигиозного комплекса в Коммунарке предполагает создание в том числе социального центра для общественных активистов, людей с инвалидностью, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Планируется открыть школу для незрячих, а также проводить просветительские, образовательные мероприятия, мастер-классы и выставки. Кроме того, межрелигиозный центр будет заниматься патриотическим воспитанием.

Жидкин добавил, что также одним из планируемых на территории Новой Москвы объектов рекреации станет крупный центр рядом с первой очередью административного центра, который возводится компанией "А101". "В их концепции вся эта локация предусматривает развитие территории под 16-17 тыс. рабочих мест. Рекреационный центр "Прокшино" называется", - уточнил глава департамента.