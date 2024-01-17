Хуснуллин заявил, что ввод индивидуального жилья в 2023 году составил 59 млн кв. м

Индустриальные застройщики возвели 51 млн кв. м, сообщил вице-премьер правительства

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Объем ввода индивидуального жилья в России по итогам 2023 года составил 59 млн кв. м. Индустриальные застройщики возвели 51 млн кв. м. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

"Мы достигли высшей планки как по многоквартирным домам - порядка 51 млн кв. м, так и по индивидуальному жилищному строительству - порядка 59 млн кв. м", - отметил зампредседателя правительства.

Хуснуллин напомнил, что ранее в среду президент России Владимир Путин на совещании с правительством сообщил, что по итогам 2023 года в России введено 110 млн кв. м жилья.

"Это абсолютный рекорд за всю историю страны и 90% от плана на 2030 год", - отметил Хуснуллин.