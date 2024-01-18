В Москве за 5 лет капитально отремонтировали почти 35 млн кв. м фасадов

Столичная программа капитального ремонта включает более 29 тыс. домов общей площадью более 290 млн кв. м

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Капитальный ремонт более 34 млн кв. м фасадов выполнили в Москве за пять лет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного фонда капремонта (ФКР).

"За пять лет в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда обновлено более 34 млн кв. м фасадов жилых домов во всех округах Москвы. Восстановленные фасады охватывают площадь, равную 212 Луврам, превращая город в настоящий музей под открытым небом. Обновили как исторические здания, так и обычные типовые дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты ФКР разрабатывают уникальный проект проведения работ для каждого дома. "Для различных типов фасадов также разработана своя индивидуальная методика. Подбирают максимально подходящие отечественные материалы и технологии. Для ремонта фасадов, отделанных мелкоразмерной плиткой, применяется современный метод с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках", - заверили в пресс-службе.

Московская программа капитального ремонта включает более 29 тыс. домов общей площадью более 290 млн кв. м, в которых запланирован ремонт более 420 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена более 115 тыс. лифтов.

Передовые технологии

"Ярким примером применения передовых технологий в капитальном ремонте жилого фонда является фасад дома №6 на улице Довженко, обновленный в 2023 году. Этот круглый дом диаметром 155 м был построен в 1976 году. В 26 подъездах размещено более 900 квартир. <...> На первом этапе стены дома промыли, ликвидировали трещины и отбили отваливающуюся плитку. Далее нанесли адгезионную грунтовку и высокоадгезионные эластичные клеевые смеси. На завершающем этапе специалисты положили слой из декоративной штукатурки, после чего фасад окрасили специальной паропроницаемой краской, а также провели расчистку и герметизацию межпанельных швов", - добавили в фонде.

Также был произведен ремонт балконов и входных групп. В местах общего пользования установили новые современные стеклопакеты, благодаря чему фасад дома прослужит еще как минимум 30 лет.

"В основе девятиэтажного дома-кольца лежит конструкция секционного дома типовой серии I-515/9м. Архитектор Евгений Стамо и инженер Александр Маркелов использовали 22 прямоугольные секции, которые расположили под углом 6 градусов друг к другу. У дома есть брат-близнец на улице Нежинская, который был возведен шестью годами ранее. Идея авторов проекта заключалась в попытке вернуть "старый советский живой двор", а также в размещении на первых этажах этих домов всех необходимых объектов инфраструктуры", - пояснили в пресс-службе ФКР.

Частные решения

"Ремонтируя кирпичные фасады, специалисты применяют иной подход, основанный на важности восстановления кирпичной кладки и защиты плоскости от климатических перепадов температур. Мастера выполняют работы по восстановлению повреждений, имеющихся в кирпичной кладке. Затем фасад гидрофобизируют. Этот современный метод обработки фасадов надежно защищает стены здания от разрушительных процессов, связанных с попаданием влаги", - заявили в фонде.

Там уточнили, что по данной технологии в 2023 году был отремонтирован фасад десятиэтажного дома №122 на проспекте Мира. Работы по обновлению фасада начались с расчистки и промывки внешних стен, затем мастера нанесли антисептический раствор в места намокания и восстановили разрушенные сегменты кирпичной кладки. В уровне нижних этажей выполнили работы по ремонту штукатурного руста. Стены верхних этажей гидрофобизировали. По завершении основных мероприятий в местах общего пользования установили новые стеклопакеты, обновили цоколь, привели в порядок балконы.

"Дом был возведен в 1958 году по проекту архитекторов И. Ловейко, С. Ханина, Б. Браиловского. Здание, выполненное в неоклассическом стиле, имеет сложную форму в плане, в его боковой части имеется сквозной арочный проезд. Фасады обладают многокомпонентной пластикой. Нижние этажи парадного фасада отделены от верхней части профилированным карнизом и выделены рустом. За высокими сводчатыми окнами в два этажа расположились торговые площади. По периметру здания тянется венчающий карниз", - рассказали в пресс-службе.

Также в 2022 году был приведен в порядок дом №17 на Часовой улице. В рамках капитального ремонта фасада на первом этапе промыли и расчистили открытые поверхности, заделали трещины, обработали антисептиком места намокания. На следующем этапе специалисты привели в порядок штукатурный слой и восстановили архитектурные элементы.

"После обновления конструктива поверхности фасад и декор окрасили в исторический светло-желтый цвет. Специалисты отделочных работ произвели ремонт цоколя и откосов. Завершающим этапом капитального ремонта фасада стал ремонт входных групп, замена отливов и навеска новых труб наружного водостока. Шестиэтажный жилой дом был построен в 1950 году. Проект здания был разработан в мастерской архитектора З. Розенфельда. Удачно решена архитектура фасада: с первого этажа до карниза высятся шесть красивых эркеров, все оконные проемы заглублены в плоскость фасада, боковые части завершают люкарны, центральную секцию венчает мезонин", - заключили в ФКР.