Число ипотечных сделок в Москве в 2023 году стало рекордным за 15 лет

C января по декабрь прошлого года в городе зарегистрировали 136,2 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Рекордный показатель ипотечных сделок за 15 лет зафиксировал Росреестр в Москве в 2023 году, сообщила пресс-служба ведомства.

"После августовского пика с сентября прошлого года каждый месяц число зарегистрированных ипотечных кредитов снижалось в среднем на 9%. При этом показатель за год, как и прогнозировалось, стал рекордным за последние 15 лет", - приводится в сообщении комментарий руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

По данным ведомства, с января по декабрь 2023 года было зарегистрировано 136,2 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках столичной недвижимости. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года (108,4 тыс.) число ипотечных договоров при покупке жилья увеличилось на 25,6%, а к 2021 году (127,6 тыс.) рост составил 6,7%.

По мнению Майданова, с конца третьего квартала 2023 года столичный рынок жилищного кредитования с привлечением ипотек плавно сбавляет обороты. В декабре 2023 года было оформлено 9,6 тыс. ипотечных кредитов. Снижение на 12,5% наблюдается к аналогичному месяцу 2022 года (11 тыс.), а к декабрю 2021 года (13,5 тыс.) показатель сократился на 28,7%. За последний месяц года выдано на 4,4% меньше ипотечных кредитов, чем в ноябре (10,1 тыс.).

В свою очередь, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что Москва сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. "Их объем в 2023 году составил 898,6 млрд рублей - это 19,7% от общероссийского объема льготной ипотеки. Всего в столице за все время действия программ выдано кредитов на сумму около 2,1 трлн рублей", - приводится в сообщении его комментарий.