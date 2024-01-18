Региональные застройщики предупредили о рисках недостроев и банкротств из-за комиссий

Как сообщалось ранее, несколько крупных банков начали выдавать льготную ипотеку только клиентам, покупающим жилье у застройщиков-партнеров

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Ввод банковских комиссий по льготной ипотеке для застройщиков меняет финансовую модель жилищных проектов, в регионах это может вызвать сокращение объемов строительства, его остановку и банкротства девелоперов. Такие опасения высказали представители региональных застройщиков на расширенном заседании комиссии РСПП по жилищной политике "Ипотечное кредитование долевого строительства в 2024 году".

Как сообщалось, несколько крупных банков начали выдавать льготную ипотеку только клиентам, покупающим жилье у застройщиков-партнеров. Кроме того, в отношении аккредитованных застройщиков вводятся комиссии.

Новелла влечет изменение финансового плана девелоперов, что вызовет рост цен на жилье, считает координатор НОСТРОЙ и НОПРИЗ по СФО, вице-президент Российского Союза строителей по Сибири Максим Федорченко. "Мы просто на 10% должны увеличить нагрузку на наших дольщиков. Выдержат ли эту нагрузку проекты? С точки зрения выдержит ли потребитель такую нагрузку - большой вопрос. Банки забыли, что они являются источником проектного финансирования, и если проекты встанут, то все это - недострои, обманутые дольщики - мы будем расхлебывать вместе", - сказал он в ходе заседания.

В отличие от столиц, в регионах другая прибыль, другие цены на жилье, пояснила заместитель генерального директора по коммерческим вопросам "Вологдастройзаказчик" Татьяна Киреева. "Введенная программа предполагает два варианта - либо мы поднимаем цены на жилье и снижаются продажи, либо застройщик из своих личных средств выплачивает комиссионные - а это просто обанкротить застройщика. Если не повышать цену квадратного метра, очень многие застройщики уйдут с рынка", - полагает она. То есть при любом сценарии объемы строительства в регионах снизятся, подчеркнула Киреева.

Даже если в перспективе рынок недвижимости потери отыграет, недоумение и неуверенность останутся, высказал мнение руководитель ассоциации застройщиков Владивостокской городской агломерации Александр Табаченко. "Вопрос - как долго это продлится и все ли выдержат этот период", - подытожил он.

О комиссиях

Комиссии представляют собой денежное возмещение застройщика банку за выдачу льготного кредита покупателю на основании подписанного договора о субсидировании. Прежде за стандартную ставку льготных программ застройщики не платили. Опрошенные ТАСС девелоперы и эксперты подсчитали, что эти затраты на выдачу ипотеки могут увеличить стоимость квадратного метра до 10%. Также они высказали мнение, что большая часть крупных банков России в ближайшие недели может ввести схему комиссий по льготной ипотеке для застройщиков.