В Якутии в 2023 году ввели более 700 тыс. кв. м жилья

За шесть лет в регионе построили почти 3,5 млн кв. м жилплощади

ЯКУТСК, 18 января. /ТАСС/. Объем введенного по итогам 2023 года жилья превысил в Якутии 705 тыс. кв. м, что более чем на 120 тыс. больше по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале. В 2022 году в регионе ввели 583,9 тыс. кв. м жилья.

"В Якутии побит рекорд по жилищному строительству. По итогам 2023 года в республике введено 705,13 тыс. кв. м жилья, в том числе 315,47 тыс. кв. м многоквартирных домов и 389,66 тыс. кв. м индивидуальных жилых домов. Больше жилья за всю историю Якутии было построено только во времена Советского Союза. Тогда в 1990 году ввели 744 тыс. кв. м жилья", - написал Николаев.

Он уточнил, что за последние шесть лет ввели почти 3,5 млн кв. м жилья. "Снижать темпы мы не намерены. Большая работа будет проводиться в рамках программы переселения из аварийного жилья. Благодарю строителей за ударный труд. И, конечно, огромная признательность президенту России Владимиру Владимировичу Путину, благодаря которому стало возможным столь масштабное строительство и в нашей республике, и в целом по стране", - отметил глава региона.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в этом году планируется ввести около 690 тыс. кв. м жилья. Часть объемов намерены ввести по республиканской адресной программе переселения граждан из аварийного жилья, реализуемой по нацпроекту "Жилье и городская среда". Нацпроект стартовал в 2019 году, за эти годы в Якутии из более 615 тыс. кв. м аварийного жилья расселили более 32 тыс. человек.