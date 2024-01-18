Хуснуллин заявил, что более 4,3 млн семей в РФ переехали в новое жилье в 2023 году

Число таких семей выросло на 15,7% по сравнению с 2022 годом, сообщил вице-премьер

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Число семей в России, которые переехали в новое жилье, в 2023 году выросло на 15,7% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Самое главное, что улучшили свои жилищные условия 4,3 млн семей, что на 15,7% больше, чем в 2022 году", - процитировали его в сообщении на сайте правительства РФ.

Он добавил, что в завершившемся году по программе переселения из аварийного жилищного фонда переехали в новые дома почти 193 тыс. человек, была расселена совокупная площадь в 3,3 млн кв. м. Таким образом, всего в 2019-2023 годах включительно из аварийного жилья в новое переселились 664 тыс. россиян.

"Прошу все регионы держать на личном контроле вопрос переселения граждан, а также восстановления прав участников долевого строительства. В прошлом году восстановлены права 25,5 тыс. граждан - участников долевого строительства по федеральным обязательствам", - отметил вице-премьер.