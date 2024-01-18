Ввод жилья в Карачаево-Черкесии вырос на 20% в 2023 году

По словам главы региона Рашида Темрезова, в эксплуатацию ввели почти 370 тыс. кв. м нового жилья

ЧЕРКЕССК, 18 января. /ТАСС/. Карачаево-Черкесия (КЧР) по итогам 2023 года на 20% увеличила ввод жилья по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года. Построено почти 370 тыс. кв. м, сообщил в Telegram-канале глава региона Рашид Темрезов.

"В прошлом году ввели в эксплуатацию почти 370 тысяч кв. метров нового жилья, таким образом на 20% побили исторический рекорд республики (309 тысяч кв. м.) в 2022 году", - написал Темрезов.

Глава республики подчеркнул, что на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина отмечено, что Карачаево-Черкесия в числе 31 региона России в 2023 году показала наилучшую работу по реализации федеральных программ.