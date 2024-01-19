В России в конце 2023 года вторичное жилье подорожало в среднем на 8%

Исключение составила Москва, где квартиры за три месяца подешевели в среднем на 3%, сообщила пресс-служба "Авито недвижимость"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Цены квартир в старом фонде за последние три месяца 2023 года выросли примерно на 8% во всех городах, кроме Москвы, сообщила пресс-служба платформы "Авито недвижимость".

"Цены на вторичное жилье за IV квартал 2023 года выросли на 8% за объект и на 5% в пересчете на квадратные метры. Исключение составила Москва, где жилье за три месяца подешевело в среднем на 3% из-за уменьшения средней площади объектов с 57 до 54 кв. м", - сказано в сообщении.

Цены на квартиры вторичного рынка в IV квартале 2023 года выросли в большинстве из 33 городов, участвовавших в исследовании классифайдера. В пересчете на квадратные метры стоимость жилья не изменилась в Воронеже и Севастополе.

По итогам IV квартала 2023 года самая высокая средняя стоимость квартир за "квадрат" на вторичном рынке была зафиксирована в Москве (306 тыс. рублей), Сочи (244 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (188 тыс. рублей) и Севастополе (156 тыс. рублей). Дешевле всего стоило жилье в Брянске (72 тыс. рублей за кв. м), Ульяновске (74 тыс. рублей) и Ижевске (77 тыс. рублей).

В 15 из 33 городов, участвовавших в исследовании, интерес к приобретению жилья в старом фонде за три месяца увеличился. Чаще искать квартиры на вторичном рынке стали в Нижнем Новгороде (+14%), Ульяновске (+9%), Туле, Томске, Волгограде (+7% в каждом), Москве, Тюмени (+6%) и еще восьми городах. Предложение выросло в пяти городах.

По мнению руководителя направления вторичной и загородной недвижимости "Авито недвижимости" Сергея Еремкина, повышение цен и ставок на ипотеку оказали достаточное давление на рынок. "В такой ситуации мы ожидаем постепенное увеличение предложения, поскольку по сравнению с IV кварталом 2022-го количество доступных для приобретения объектов снизилось на 11%", - приводит пресс-служба его комментарий.