В Новой Москве построят новый логистический комплекс

Площадь объекта составит около 105 тыс. кв. м

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Логистический комплекс площадью около 105 тыс. кв. м планируется построить в Новой Москве в рамках реализации программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Благодаря проекту в округе появится почти 6 тыс. рабочих мест, сообщила пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

"Площадь объекта составит около 105 тыс. кв. м. Благодаря проекту в ТиНАО появится 5,9 тыс. рабочих мест. Инвестор планирует завершить работы по объекту в 2027 году. В настоящий момент по программе подписано более 70 соглашений с инвесторами. По ним в Москве создадут около 120 тыс. рабочих мест", - привели в тексте слова заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он уточнил, что комплекс по оказанию логистических услуг будет расположен в поселении Михайлово-Ярцевском вблизи деревни Терехово.

В материале пресс-службы отмечается, что за четыре года реализации программы МПТ ею охвачены уже практически все районы столицы.

"По соглашениям инвесторы построят в Москве свыше 3 млн кв. м нежилой недвижимости. Совокупно на развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено около 1 трлн рублей", - процитировали в тексте министра правительства Москвы, руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислава Овчинского.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда призвана обеспечить комплексную застройку районов. По ее условиям девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.