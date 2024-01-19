В Москве проектируется и строится более 8 млн кв. м жилья по реновации

В стадии проектирования находятся еще 199 новостроек общей площадью свыше 3,9 млн кв. м

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Строительство почти 220 объектов площадью свыше 4,1 млн кв. м ведется в Москве по программе реновации, еще около 200 объектов на почти 4 млн кв. м находятся в стадии проектирования. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"Во всех округах столицы активно ведется проектирование и строительство домов по программе реновации. С начала программы в столице построено 304 дома общей площадью 4,3 млн кв. м, ведется строительство 219 объектов площадью более 4,1 млн кв. м", - привели в тексте слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Он добавил, что также в стадии проектирования находятся еще 199 новостроек общей площадью свыше 3,9 млн кв. м.

"Объем проектируемого и строящего жилья позволит предоставить современные комфортные квартиры ориентировочно около 300 тыс. москвичей", - процитировали в материале руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена в августе 2017 года. В нее включено 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживают почти 1 млн москвичей.