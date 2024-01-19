Более 150 объектов ввели в эксплуатацию в 2023 году по программе "Стимул"

Программа входит в нацпроект "Жилье и городская среда" с 2018 года и позволяет развивать социальную, дорожную и коммунальную инфраструктуру для новых микрорайонов

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Регионы РФ в 2023 году ввели в эксплуатацию более 150 объектов социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры в рамках программы "Стимул". Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"С 2018 года программа "Стимул" позволяет создавать инфраструктуру одновременно со строительством домов. <…> В прошлом году по этой программе в 42 регионах ввели в эксплуатацию 153 инфраструктурных объекта", - привели его слова в сообщении на сайте правительства РФ.

Программа "Стимул" входит в нацпроект "Жилье и городская среда" с 2018 года и позволяет развивать социальную, дорожную и коммунальную инфраструктуру для новых микрорайонов. Благодаря построенным за шесть лет в ее рамках объектам в 2023 году в 66 регионах было введено в эксплуатацию 11,4 млн кв. м жилья, отметили в пресс-службе кабмина.

В 2023 году по этой программе были возведены шесть средних школ, детский сад и детские поликлиники, сказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, слова которого тоже приводятся в сообщении пресс-службы правительства. Также построили или реконструировали 71 автомобильную дорогу общей протяженностью более 130 км и 73 объекта инженерной инфраструктуры - около 670 км. Больше всего в 2023 году объектов по программе было возведено в Татарстане, Мордовии, Башкирии, в Липецкой, Белгородской и Иркутской областях. Самая масштабная модернизация инженерных сетей в рамках программы в 2023 году проведена в Липецкой и Белгородской областях.