Петербург в 2023 году перевыполнил плановый показатель по вводу жилья на 25%

В городе ввели в эксплуатацию 1 381 дом на 79 138 квартир

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Санкт-Петербург на 25% перевыполнил установленные Минстроем РФ плановые нормативы по объемам ввода жилой недвижимости. Об этом сообщил председатель Комитета по строительству Петербурга Игорь Креславский на пресс-конференции ТАСС.

"В 2023 году введено 3 млн 482 тыс. м и 1 381 дом на 79 138 квартир. Это на 25% больше, чем плановый показатель, согласованный с Минстроем, и чуть больше, чем в 2022 году. В прошлом году введено 382 многоквартирных дома на 78 тыс. квартир и 999 домов индивидуального строительства. Также введен 81 социальный объект: 31 в рамках адресной инвестиционной программы и 50 объектов за счет внебюджетных средств. Это абсолютный рекорд", - сказал он.

По его словам, за счет бюджетных средств в 2023 году было введено 10 детских садов на 1 600 мест и 8 школ.

По итогам прошлого года было выдано 75 разрешений на строительство жилых объектов и 111 разрешений на ввод в эксплуатацию, сообщил исполняющий обязанности начальника Службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга Вячеслав Захаров. В отношении социальных объектов было выдано 25 разрешений на строительство детских садов и 40 разрешений на строительство школ.