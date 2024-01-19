"Домклик": доля женщин-заемщиков превысила 30% в IT-ипотеке в "Сбере"

Как сообщили в банке, мужчины-заемщики по-прежнему заключают больше сделок, однако доля женщин увеличилась почти на 10%

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Доля женщин среди заемщиков по программе IT-ипотека в "Сбере" выросла почти до трети благодаря смягчению ее условий. Об этом сообщила пресс-служба банка со ссылкой на исследование "Домклик".

Аналитики изучили выданные "Сбером" кредиты по программе IT-ипотека на покупку недвижимости на первичном рынке с мая 2022 года, когда стартовала программа, по декабрь 2023 года включительно.

"За полтора года портрет заемщика IT-ипотеки на первичном рынке существенно изменился. Хотя мужчины-заемщики по-прежнему заключают больше сделок, доля женщин увеличилась почти на 10% и достигла 31,1%", - говорится в сообщении.

Также за этот период снизился медианный доход заемщика - с 210 до 170 тыс. рублей в месяц, а сумма кредита - с 8 до 7,7 млн рублей. Среднестатистический покупатель помолодел с 33 до 32 лет, первоначальный взнос сократился с 3 до 2,4 млн рублей, а ежемесячный платеж - с 47,6 до 42,3 тыс. рублей. При этом медианный срок кредита вырос на 4 года и достиг 27 лет.

Директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи отметил, что смягчение условий по IT-ипотеке кратно увеличило число заемщиков, и среди них стало значительно больше молодежи. "Если до первого расширения ежемесячное число выдач не превышало 500 штук, то с февраля 2023 года уровень спроса почти ни разу не опускался ниже 1 тыс. штук. А после второго расширения программы число сделок стабильно держалось на уровне 2,5-3 тыс. в месяц", - привели его слова в пресс-службе "Сбера".

Рост выдачи в регионах

Топ-10 регионов по доле IT-кредитов от общероссийского числа сделок "Сбера" по IT-ипотеке на первичном рынке в сентябре - декабре 2023 года возглавила Москва (22,6%), на втором месте - Санкт-Петербург (12,1%), а на третьем - Московская область (7,6%).

"Снятие требования к молодым заемщикам (до 35 лет включительно) по минимальному уровню дохода позволило поддержать специалистов в регионах. Так, доля первичной недвижимости, приобретенной в IT-ипотеку за пределами Москвы, достигла 77,4%, увеличившись на 4,5 п. п. по сравнению с февралем - августом 2023 года", - отметили в "Домклик". Динамичнее всего выдачи росли в этот период в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях.