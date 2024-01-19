Около 2 млн кв. м жилья построят в "дальневосточных кварталах" за 10 лет

Строительство первых домов началось во Владивостоке, отметил полпред в ДФО Юрий Трутнев

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Программа "Дальневосточный квартал" позволит за десять лет построить 2 млн кв. м жилья. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

"По программе "Дальневосточный квартал" планируется за десять лет построить 2 млн кв. м жилья для 65 тыс. дальневосточников в семи регионах", - сказано в сообщении по итогам выездного совещания по подведению итогов работы в рамках социально-экономического развития Дальнего Востока в 2023 году, которое провел вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Строительство первых домов началось во Владивостоке. В рамках программы по строительству арендного жилья приобретено более 5,5 тыс. из 10 тыс. квартир. Первые 82 семьи получили жилье в декабре 2023 года.

Программа "Дальневосточный квартал" разработана в 2021 году для поддержки проектов масштабной застройки в городах на Дальнем Востоке. В частности, она нацелена на создание нового уровня благоприятной городской среды и формирование условий для обеспечения жителей новым жильем по справедливой цене.