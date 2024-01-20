Хуснуллин сообщил о планах ежегодно вводить в России не менее 100 млн кв. м

Вице-премьер РФ напомнил, что по итогам 2023 года в стране ввели 110 млн кв. м

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Не менее 100 млн кв. м жилья должно вводится в эксплуатацию на территории РФ ежегодно. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе деловой программы Дня строительства в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"Мы не должны понижать планку в 100 млн кв. м. Это непростая задача <...>. Надо настроиться, чтобы поддерживать темпы не менее 100 млн кв. м в год жилья", - сказал вице-премьер в режиме видео-конференц-связи на пленарном заседании.

Хуснуллин напомнил, что по итогам 2023 года в РФ введено 110 млн кв. м. "Коллеги, я вас поздравляю. Мы никогда столько не строили", - добавил он.

День строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства проходит в рамках Международной выставки-форума "Россия". В мероприятии принимают участие представители Минстроя России, крупнейших корпораций и бизнес-сообщества. В ходе тематических сессий участники обсудят результаты работы отрасли и лучшие практики.