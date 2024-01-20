Хуснуллин заявил, что в Донбассе и Новороссии отремонтировали и построили 18 тыс. объектов

Вице-премьер РФ отметил, что к работам привлекли восемь федеральных заказчиков

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Около 18 тыс. объектов восстановлено и построено в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях с начала работ в этих регионах. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе деловой программы Дня строительства на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"18 тыс. объектов отремонтировано и построено на новых территориях", - сказал вице-премьер, выступая в режиме видео-конференц-связи на пленарном заседании.

По словам Хуснуллина, к работам на федеральном уровне привлечены восемь федеральных заказчиков. Кроме того, в ней участвуют 208 подрядных организаций и 82 региона-шефа. Это почти 34,4 тыс. строителей и более 4 тыс. единиц техники.

День строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства проходит в рамках международной выставки-форума "Россия". В мероприятии принимают участие представители Минстроя России, крупнейших корпораций и бизнес-сообществ. В ходе тематических сессий участники обсудят результаты работы отрасли и лучшие практики.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.