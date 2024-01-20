Хуснуллин назвал самую востребованную ипотечную программу по итогам 2023 года

Такой стала "Семейная ипотека"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Самой востребованной и масштабной по выдаче ипотечной программой с государственной поддержкой по итогам 2023 года стала "Семейная ипотека". Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе пленарной сессии в рамках Дня строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на международной выставке-форуме "Россия".

"За прошлый год выдано 7 млн ипотечных кредитов, из них 2,4 млн - по льготным программам. Это в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. Прирост ипотечного портфеля в 2023 году составил 4 трлн рублей. Это в два раза больше, чем в 2022 году. <…> Очень хорошо "раскрутилась" [программа] "Семейная ипотека". Впервые за прошедшие годы она стала самой востребованной и самой большой по объему", - сказал он.

Хуснуллин добавил, что всего за четыре года ипотечный портфель в России вырос в два раза, до 18 трлн рублей.

"Наша задача - продолжать развитие ипотеки. Мы до 1 июля должны принять необходимые решения о параметрах долгосрочной льготной социально ориентированной ипотеки", - напомнил вице-премьер. Он отметил, что в настоящий момент на эскроу-счетах лежат около 6 трлн рублей - средства дольщиков, которые позволяют рассчитывать, "что все запланированные объемы жилищного строительства будут выполнены".

20 января проходит День строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. Мероприятия деловой программы охватят несколько павильонов, появится экспозиция спецтехники и строительный городок-каток. В мероприятиях деловой программы принимают участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, представители бизнеса, ресурсоснабжающие компании, девелоперы и студенты.