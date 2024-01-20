Российские банки выдали почти 120 тыс. кредитов на строительство ИЖС за 2023 год

Их общая сумма составила 537 млрд рублей

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Более 118 тыс. кредитов на общую сумму 537 млрд рублей выдали 10 крупнейших банков страны в 2023 году на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), сообщил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

"По итогам 2023 года 10 крупнейших банков страны выдали на строительство частного дома более 118 тыс. кредитов на сумму 537 млрд рублей - такой результат в четыре раза превышает показатели 2022 года", - сказал он, выступая на публичной дискуссии "Свой дом: от мечты к реализации" в рамках Международной выставки-форума "Россия".

По информации представителя госкомпании, в прошлом году уже каждый 20-й ипотечный заем был выдан на строительство частного дома, в то время как в 2022 году это был только 1 кредит из 50. "Это стало логичным следствием ранее принятых по поручению президента России решений о распространении льготных ипотечных программ на сегмент ИЖС", - убежден он.

При этом, по мнению Ниденса, чтобы сохранить доступность кредитования для россиян, желающих построить свой дом, требуется комплексный и системный подход. "Для этого ДОМ.РФ прорабатывает создание единой программы поддержки ИЖС с сопоставимыми процентными ставками по действующим программам", - подчеркнул он. В рамках такой программы ДОМ.РФ будет уделять особое внимание защите средств граждан при возведении домов и развитию именно цивилизованного частного домостроения, в том числе с помощью механизма эскроу.

По данным госкомпании, за 2023 год в России были построены индивидуальные жилые дома общей площадью 59 млн кв. м. Безусловным лидером по вводу остается Московская область. В тройку лидеров по вводу жилья в ИЖС также вошли Краснодарский край и Ленинградская область.