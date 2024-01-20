В регионах УрФО объем ввода жилья превысил 9 млн кв. м в 2023 году

Также благоустроено 360 общественных территорий, сообщил полпред президента Владимир Якушев

ТАСС, 20 января. Свыше 9 млн кв. м жилья ввели в эксплуатацию в регионах Уральского федерального округа (УрФО), что на 7,2% больше объема 2022 года. Об этом сообщил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев на заседании коллегии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в Москве в рамках Международной выставки-форума "Россия".

"Ежегодно строительная отрасль Уральского федерального округа демонстрирует положительную динамику. Регионы УрФО занимают лидирующие позиции по объему строящегося жилья. По итогам 2023 года введено более 9 млн кв. м, что выше на 7,2% показателя 2022 года. Благоустроено 360 общественных и 144 дворовые территории", - передает аппарат слова Якушева.

Также полпред отметил, что в УрФО из аварийного жилья переселили 145 тыс. человек. Кроме того, были восстановлены права 3,8 тыс. обманутых дольщиков.

Ранее Якушев заявил, что регионы Уральского федерального округа восстановили и построили 689 объектов за два года на подшефных территориях Луганской и Донецкой народных республик. В том числе 412 жилых домов, 108 объектов ЖКХ, 59 школ, 34 детских сада, 27 медучреждений, 21 социальный объект, 18 дорог, а также 10 многофункциональных центров.

20 января проходит День строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.