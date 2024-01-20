Единая ипотека ИЖС может заработать в России к середине 2024 года

Основные принципы этой программы будут сходны с семейной ипотекой, объяснил заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Единая ипотека для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) будет запущена к середине 2024 года, сообщил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

"Сегодня эксперты рынка недвижимости строят прогнозы исходя из того, что 1 июля льготные ипотечные программы закончатся. <…> Мы предлагаем с 1 июля 2024 года реализовать единую ипотечную программу, которая будет отвечать принципам развития сегмента ИЖС", - сказал он, выступая на публичной дискуссии "Свой дом: от мечты к реализации" в рамках международной выставки-форума "Россия".

По информации Ниденса, основные принципы программы будут сходны с семейной ипотекой. "Конкретные ее критерии пока обсуждаются с министерствами и ведомствами, в частности, они будут зависеть от суммы, которую госбюджет сможет направить на эту программу", - пояснил он.

Представитель госкомпании напомнил, что сейчас ИЖС может быть профинансировано в рамках "Льготной ипотеки", "Семейной ипотеки", ипотечных программ для IT-специалистов, жителей Дальнего Востока и Арктики. "Выделение строительства частных домов в отдельную ипотечную программу позволит настроить ее под те цели и задачи, которые соответствуют и потребностям граждан, и развитию отрасли", - подчеркнул он.

Также Ниденс отметил, что единая ипотека ИЖС должна быть направлена прежде всего на строительство малоэтажных жилых комплексов в рамках федерального закона №214, либо на строительство с договорами подряда с применением эскроу-счетов. "Законопроект о счетах эскроу в ИЖС был принят в первом чтении Госдумой в конце прошлого года, и мы ожидаем, что его второе чтение состоится в ближайшие месяцы", - уточнил он.

По мнению топ-менеджера, единая ипотека ИЖС будет востребована прежде всего в тех регионах, которые и сегодня являются лидерами частного домостроения в стране. По данным госкомпании, за 2023 год в России было построено индивидуальных жилых домов общей площадью 59 млн. кв. м. Безусловным лидером по вводу жилья остается Московская область. В тройку лидеров по вводу жилья в ИЖС также вошли Краснодарский край и Ленинградская область.