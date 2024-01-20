В Свердловской области объем ввода жилья превысил 3,2 млн кв. м в 2023 году

За последние шесть лет в регионе также благоустроили более 2,5 тыс. объектов в 59 муниципалитетах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Более 3 млн кв. м жилья были построены в Свердловской области за 2023 год. Об этом рассказал главе Минстроя России Иреку Файзуллину заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве, сообщает региональный департамент информационной политики.

"Глава Минстроя России Ирек Файзуллин 20 января оценил стенд Свердловской области на ВДНХ. По поручению [губернатора региона] Евгения Куйвашева достижения строительной отрасли нашего региона министру представил заместитель губернатора Сергей Швиндт. В 2023 году в России зарегистрирован абсолютный рекорд по вводу жилья - 110,1 млн кв. м. Из них 3,2 млн построены в Свердловской области", - отметили в департаменте.

Согласно информации Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, по итогам 2022 года ввод жилья составил 2,9 млн кв. м.

Кроме того, за последние шесть лет в Свердловской области было благоустроено более 2,5 тыс. объектов в 59 муниципалитетах в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды".

20 января проходит День строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.