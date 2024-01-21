Более 7,3 млн кв. м жилья ввели в Москве в 2023 году

По словам мэра города Сергея Собянина, цифровые решения ускоряют инвестиционно-строительный цикл примерно на 20%

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Свыше 7,3 млн кв. м жилья ввели в эксплуатацию в Москве по итогу 2023 года. Рекордных показателей удалось достичь благодаря цифровизации строительной отрасли, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Цифровизация строительной отрасли позволила ввести в 2023-м рекордное число квадратных метров жилья - больше 7,3 млн. Для сравнения: за последние семь лет в столице сдавалось по 5,5 млн кв. м жилья в год", - написал он в своем Telegram-канале.

Собянин рассказал, что цифровые решения ускоряют инвестиционно-строительный цикл примерно на 20%. Кроме того, снижается стоимость самих проектов.

"В основном это происходит за счет цифровизации документов. Недавно запустили сервис с искусственным интеллектом для автоматического разбора градостроительных планов земельных участков. Он помогает обработать годовой объем документов - 6,5 тыс. всего за 5 часов вместо 4,8 тыс. часов вручную", - пояснил мэр.

Собянин также сообщил о том, что все чаще в новых домах и зданиях в Москве внедряется система "умной эксплуатации": специальные датчики контролируют потребление электроэнергии, уровень освещения, температуру в помещении и качество воздуха.

"Принимать взвешенные решения о строительстве помогает цифровой двойник города. Модель будущего здания размещается на 3D-копии Москвы: с его помощью можно оценить, как постройка впишется в архитектуру города и какую нагрузку создаст на инфраструктуру, спланировать транспортную доступность и многое другое", - заключил мэр.