Аналитики ожидают опережающий рост цен на малогабаритные квартиры в России в 2024 году

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", в 2023 году цены на такое жилище выросли на 16,5%

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Небольшие однокомнатные квартиры и квартиры-студии на вторичном рынке РФ за 2023 год подорожали на 16,5% - до 119,5 тыс. рублей за кв. м. В 2024 году цены на такую недвижимость будут расти опережающими темпами на фоне уменьшения доступности ипотеки и желания покупателей сэкономить на площади, говорится в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС.

Аналитики исследовали цены на квартиры площадью до 32 кв. м на вторичном рынке в 70 городах России.

"В среднем с января прошлого года кв. м маленьких квартир на вторичном рынке увеличился в цене на 16,5% - до 119 477 рублей за кв. м. Опережающие темпы роста цен на них мы ожидаем и в наступившем году", - говорится в материалах.

Из-за увеличения процента по ипотеке покупатели будут все больше переключаться на малогабаритные, и, соответственно, более бюджетные объекты, пояснил ТАСС генеральный директор портала "Мир квартир" Павел Луценко. По его словам, такие квартиры всегда были очень востребованы и дорожали более быстрыми темпами, чем остальные форматы. "Минувший год не стал исключением: кв. м в малогабаритках обогнал по росту обычные квартиры на 2,8 п.п. С учетом инфляции рост цен на квартиры площадью до 32 кв. м в этом году будет, возможно, не меньше, а то и больше, чем в прошлом", - сказал собеседник агентства.

Согласно исследованию, за 2023 год квадратный метр малогабариток больше всего вырос в цене в Челябинске (+55,9%), Магнитогорске (+48,6%), Владикавказе (+46,2%), Новокузнецке (+38%), Чебоксарах (+35,5%), Волжском (+35,1%), Саратове (+34%), Нижнем Тагиле (+33,5%), Кемерове (+32,3%) и Иванове (+31,1%). В Москве рост составил 10,1% - до 361 177 рублей за кв. м.

Меньше всего за год квадратный метр подорожал в Краснодаре (+1,9%), Сочи (+2,3%), Ленинградской области (+2,6%), Санкт-Петербурге (+3,1%), Московской области (+4%), Калининграде (+4,5%), Курске (+5,8%), Новосибирске (+6,3%), Калуге (+6,3%) и Владивостоке (+6,7%).